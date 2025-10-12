Esposito e la gioia per il primo gol in nazionale | Emozione indescribile Qualcuno mi scredita ma io…

Il futuro del calcio italiano parla nerazzurro. Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter, ha realizzato il suo primo gol con la maglia della Nazionale maggiore, contribuendo al successo per 3-1 dell’Italia di Gennaro Gattuso contro l’Estonia. Un traguardo speciale per il classe 2005, che sta bruciando le tappe con la maturità di un veterano. “Il primo gol con l’Italia è un’emozione indescrivibile, indimenticabile — ha dichiarato Esposito ai microfoni di Sport Mediaset —. È la maglia che sogna ogni bambino quando inizia a giocare a calcio. Ringrazio il mister per la fiducia: cercherò di ripagarlo sul campo”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

