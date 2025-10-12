Esordio per il Castiglione Al Casa Mora arriva l’Amatori Wasken Lodi

HOCKEY A1 L’Hc Castiglione torna in serie A1 dopo 16 anni: stasera al Casa Mora l’atteso confronto fra la Blue Factor di Massimo Bracali e l’ Amatori Wasken Lodi di Pierluigi Bresciani (arbitri Ferrari e Nucifero di Viareggio). Contro l’Amatori Lodi gli ultimi precedenti in A1 risalgono alla stagione 2008 con vittoria giallorossa all’andata per 5-4 al pala Castellotti, e pari in Maremma per 4-4 al ritorno. "Affrontiamo una squadra che ha già giocato due gare ufficiali – ha detto il tecnico Bracali (foto) alla vigilia - e soprattutto un quintetto molto forte con campioni affermati che punta al vertice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

