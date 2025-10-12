Esordio amaro per il Real Spartacus | al Trotta vince l' Union Vitulazio

Casertanews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comincia male il campionato di Seconda Categoria per il Real Spartacus. Davanti al caloroso pubblico amico del "Trotta" di Recale è l'Union Vitulazio a vincere con il punteggio di 4-2.Buon avvio dei padroni di casa che hanno subito un paio di buone occasioni con Canterini e Caprarola: la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

