Momenti di apprensione questa mattina sui Monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna, dove un escursionista originario di Rimini è rimasto ferito durante un’escursione, riportando una sospetta frattura alla gamba destra. L’uomo, che si trovava in una zona impervia del percorso, è stato raggiunto da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, prontamente intervenuta dopo la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Escursionista si infortuna sull'Etna: messo in salvo dal Soccorso alpino siciliano