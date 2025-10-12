Escursionista si infortuna sull' Etna | messo in salvo dal Soccorso alpino siciliano
Momenti di apprensione questa mattina sui Monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna, dove un escursionista originario di Rimini è rimasto ferito durante un’escursione, riportando una sospetta frattura alla gamba destra. L’uomo, che si trovava in una zona impervia del percorso, è stato raggiunto da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, prontamente intervenuta dopo la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Escursionista si infortuna sull'Etna: messo in salvo dal Soccorso alpino siciliano - Momenti di apprensione questa mattina sui Monti Sartorius , sul versante nord dell’Etna, dove un escursionista originario di Rimini è rimasto ferito durante ... msn.com scrive
Escursionista 70enne cade sull’Etna: soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino - Una donna di 70 anni è rimasta ferita durante un’escursione sull’Etna, dopo una caduta lungo il sentiero tra la Grotta del Gelo e la Grotta dei Lamponi. Come scrive corrieretneo.it