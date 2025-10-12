Escursionista infortunato soccorso sui monti Sartorius
Nella giornata di oggi, una squadra del soccorso alpino e speleologico siciliano è intervenuta sui monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna, per prestare soccorso ad un escursionista di Rimini che ha riportato una sospetta frattura alla gamba destra. L’uomo è stato raggiunto dagli operatori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Escursionista si infortuna sull'Etna: messo in salvo dal Soccorso alpino siciliano - Momenti di apprensione questa mattina sui Monti Sartorius , sul versante nord dell’Etna, dove un escursionista originario di Rimini è rimasto ferito durante ... Si legge su gazzettadelsud.it
