Escono da messa e vengono investite da un' auto guidata da un 70enne

Una mattina di preghiera e quiete si è trasformata in attimi di paura oggi, domenica 12 ottobre, sul piazzale della Basilica di Monte Berico, a Vicenza. Erano da poco passate le 8.50 quando una Volvo, guidata da un uomo di 70 anni, ha sbandato improvvisamente davanti al santuario, travolgendo due. 🔗 Leggi su Today.it