Errani Paolini non saranno in tabellone a Ningbo Priorità al singolare | il n1 di doppio non è un obiettivo

Sara Errani e Jasmine Paolini, dopo aver rinunciato a giocare in doppio nel WTA 1000 di Wuhan, non saranno al via del WTA 500 di Ningbo, in programma dal 20 al 26 ottobre, dove invece giocherà in singolare Paolini, alla ricerca della qualificazione aritmetica alle WTA Finals con un torneo d’anticipo. Le azzurre, infatti, sono già qualificate in doppio all’ultimo torneo stagionale, al quale arriveranno da numero 1 della Race, essendo dunque tra le teste di serie in sede di sorteggio: sono sei le coppie già qualificate e nessuna di queste sarà in tabellone a Ningbo, ed il vantaggio delle italiane in graduatoria è incolmabile a Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it
