Era un disadattato | la lettera contro Aldrovandi Il papà | Caro Federico dopo 20 anni dai ancora fastidio

In una lettera inviata a Michele Dalai, autore del libro "Aldro. Storia di un orrore perbene", presentato a Ferrara per i 20 anni dall'omicidio di Federico Aldrovandi, ucciso il 25 settembre 2005 da quattro agenti di Polizia, un "gruppo di famiglie di via Bologna e Ippodromo" attacca con parole durissime il 18enne ferrarese e la sua famiglia. Il papà: "Dai ancora fastidio, anche quando il mondo ha capito ciò che accadde quella mattina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

