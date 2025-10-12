Era un disadattato | la lettera contro Aldrovandi Il papà | Caro Federico dopo 20 anni dai ancora fastidio
In una lettera inviata a Michele Dalai, autore del libro "Aldro. Storia di un orrore perbene", presentato a Ferrara per i 20 anni dall'omicidio di Federico Aldrovandi, ucciso il 25 settembre 2005 da quattro agenti di Polizia, un "gruppo di famiglie di via Bologna e Ippodromo" attacca con parole durissime il 18enne ferrarese e la sua famiglia. Il papà: "Dai ancora fastidio, anche quando il mondo ha capito ciò che accadde quella mattina". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Federico Aldrovandi, 20 anni dopo una lettera riapre la polemica. "Quel ragazzo era un disadattato"
Federico Aldrovandi, i residenti di via Ippodromo scrivono una lettera: «Era un disadattato, quel giorno ci ha esasperati»
"Era un disadattato": la lettera contro Aldrovandi. Il papà: "Caro Federico, dopo 20 anni dai ancora fastidio" - Descrivono Aldrovandi come "ragazzo disadattato", poi si rivolgono ai genitori: "Dov'erano in quei momenti?
Federico Aldrovandi, 20 anni dopo una lettera riapre la polemica. "Quel ragazzo era un disadattato" - La missiva inviata da alcuni anonimi abitanti delle vie dove è morto il ragazzo di Ferrara nel 2005.