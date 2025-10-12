Equitazione | la Gran Bretagna vince il completo di Boekelo Alla Germania la Nations Cup 2025

A Boekelo si è conclusa con l’ultima tappa in programma la Nations Cup 2025 di completo. Dopo la prova di chiusura di salto ostacoli, sul percorso olandese, ecco come si sono definite le cose sotto tutti i punti di vista. L’affermazione nei Paesi Bassi è andata alla Gran Bretagna, che ha chiuso la sua tre-giorni, con lo score complessivo di 97.0 penalità, in un podio completato dal secondo posto della Francia (122.4) e dal terzo posto del Belgio (128.0). La squadra transalpina ha provato in tutti i modi a risalire la classifica per cercare di ottenere i punti necessari, che poi non sono arrivati, ad insidiare la Germania – alla fine quinta (143. 🔗 Leggi su Oasport.it

