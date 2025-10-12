Equitazione | Harrie Smolders beffa Gilles Thomas nel Global Champions Tour a Roma Martinengo Marquet chiude decima

La tappa di Roma del Global Champions Tour 2025 regala agli appassionati del salto ostacoli un finale incredibile, sul tracciato del Circo Massimo: a separare il vincitori e il secondo piazzato sono stati soltanto 14 centesimi. A fare festa è stato l’olandese Harrie Smolders (in sella a Monaco, ha piazzato il 3° acuto stagionale), che al jump off – con percorso netto nel round iniziale e nello spareggio – è riuscito a far fermare il cronometro sul tempo di 34.27 anticipando il belga Gilles Thomas (montante Qalista DN), secondo a 34.41. Terzo posto per uno degli altri olandesi in concorso, ossia Maikel van der Vleuten (bronzo a Parigi 2024 e a Roma con il suo cavallo Beauville Z N. 🔗 Leggi su Oasport.it

