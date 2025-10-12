Epstein la mail imbarazzante inviata dal principe Andrea | Siamo insieme in questa faccenda

Un’altra crepa nel già compromesso profilo pubblico del principe Andrea, fratello di re Carlo III, scuote la famiglia reale britannica. Una nuova email del 2011, inviata dal duca di York all’amico Jeffrey Epstein, lo mostra in atteggiamento solidale nei confronti del miliardario americano, condannato per pedofilia e morto suicida in carcere nel 2019. «Siamo insieme in questa faccenda», scriveva Andrea, in un tono che smentisce le sue versioni ufficiali. Il contenuto è emerso nei giorni scorsi, finendo in prima pagina su diversi giornali, tra cui il Mail on Sunday, e scatenando nuove richieste pubbliche di un intervento diretto del sovrano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

