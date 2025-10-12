EOESit 2026 iscrizioni aperte fino al 31 ottobre per la selezione italiana della European Olympiad of Experimental Science

Orizzontescuola.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione per l’Insegnamento della Fisica ETS (AIF), in collaborazione con l’Università di Padova e la Divisione Didattica della Società di Chimica Italiana (DD-SCI), ha aperto le iscrizioni alla European Olympiad of Experimental Science Italia – EOESit 2026, la competizione a squadre rivolta a studentesse e studenti di età non superiore ai 17 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: eoesit - iscrizioni

Campionati italiani della Geografia 2026: iscrizioni aperte fino al 17 gennaio, gare il 26 e 27 febbraio - Il 26 e il 27 febbraio, gli studenti delle scuole italiane, comprese quelle all’estero, parteciperanno a una competizione a distanza organizzata ... Lo riporta orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Eoesit 2026 Iscrizioni Aperte