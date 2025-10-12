EOESit 2026 iscrizioni aperte fino al 31 ottobre per la selezione italiana della European Olympiad of Experimental Science
L’Associazione per l’Insegnamento della Fisica ETS (AIF), in collaborazione con l’Università di Padova e la Divisione Didattica della Società di Chimica Italiana (DD-SCI), ha aperto le iscrizioni alla European Olympiad of Experimental Science Italia – EOESit 2026, la competizione a squadre rivolta a studentesse e studenti di età non superiore ai 17 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
