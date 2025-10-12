entro il 2029 serviranno oltre 2 milioni di lavoratori con competenze green

La transizione ecologica, insieme a quella digitale, sta ridisegnando il mercato del lavoro italiano. Le imprese cercano figure capaci di coniugare innovazione tecnologica, risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Dai digital energy specialist agli innovation manager, passando per i tecnici del risparmio energetico e i green real estate assistant, la domanda di nuove professionalità cresce rapidamente in tutti i settori produttivi. Secondo le previsioni Excelsior elaborate da Unioncamere e Ministero del Lavoro, entro il 2029 oltre 2,4 milioni di assunzioni richiederanno competenze legate alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

