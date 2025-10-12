Entra nella scuola per rubare ma le suore lo mettono in fuga

San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli. Sul corso principale c'è una scuola elementare e un giovane di 29 anni, di San Giorgio a Cremano, ha progettato un furto di attrezzature. Entra nell'edificio rompendo una zanzariera. Una volta all'interno, crede che la parte più difficile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

