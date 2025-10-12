Atti osceni nella Basilica di San Pietro. Un uomo si è avvicinato all’Altare della Confessione e ha urinato. L’episodio è accaduto venerdì mattina. Gli agenti della Gendarmeria Vaticana sono subito intervenuti e l’uomo è stato bloccato e portato via. Non è la prima volta che accadono in San Pietro questi episodi. A febbraio, un uomo di origini rumene era riuscito a salire sullo stesso altare,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Entra nella basilica di San Pietro e urina sull’Altare della Confessione. Interviene la gendarmeria