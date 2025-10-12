Entra nella basilica di San Pietro e urina sull’Altare della Confessione Interviene la gendarmeria
Atti osceni nella Basilica di San Pietro. Un uomo si è avvicinato all’Altare della Confessione e ha urinato. L’episodio è accaduto venerdì mattina. Gli agenti della Gendarmeria Vaticana sono subito intervenuti e l’uomo è stato bloccato e portato via. Non è la prima volta che accadono in San Pietro questi episodi. A febbraio, un uomo di origini rumene era riuscito a salire sullo stesso altare,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Sfregio a San Pietro: uomo sfugge ai controlli e urina sull'altare sotto gli occhi dei fedeli - Gravissimo episodio nella mattinata di venerdì 10 ottobre, quando un uomo è riuscito ad arrivare fin sotto l'altare del Bernini per sfregiare il simbolo della cristianità ... Riporta msn.com
