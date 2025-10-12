Il primo dei sei figli di Enrico Montesano si chiama Mattia, nato dalla lunga relazione con Marina Spadafora. Successivamente, l’attore si è sposato con Tamara Moltrasio e dall’ex moglie ha avuto Lavina, Tommaso e Oliver. Dopo l’incontro del 1989 con la donna che gli avrebbe rapito il cuore, Teresa Trisorio, nel 1992 è arrivato il terzo matrimonio per Enrico Montesano e dalla moglie ha avuto gli ultimi due figli, Michele Enrico e Marco Valerio . Michele Enrico Montesano ha seguito le orme del padre diventando un attore. I due, hanno avuto la gioia di lavorare insieme interpretando in teatro “Il Marchese del Grillo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Enrico Montesano, chi sono i sei figli (avuti dalle due ex mogli e dalla terza moglie Teresa)