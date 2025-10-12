Enrico Mentana nella bufera per una frase sui palestinesi | Una transumanza verso Gaza

Una tempesta mediatica si è abbattuta su Enrico Mentana in seguito a una sua espressione durante il telegiornale serale di La7. Il noto giornalista è finito al centro delle polemiche dopo aver descritto lo spostamento di civili palestinesi nella Striscia di Gaza come una “ transumanza ”. L’utilizzo del termine ha sollevato reazioni indignate da parte del pubblico e di numerosi volti noti del mondo dell’informazione e della cultura. Leggi anche: Enrico Mentana replica a Francesca Albanese: “Tv censurano Gaza? Una fesseria offensiva” L’espressione controversa durante il TgLa7. Nel corso dell’edizione serale di venerdì 10 ottobre, Mentana ha annunciato ai telespettatori che sarebbero state trasmesse “le immagini di una folla numerosissima”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

