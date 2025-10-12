Enrico Mentana nella bufera per una frase sui palestinesi | Una transumanza verso Gaza

Thesocialpost.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tempesta mediatica si è abbattuta su Enrico Mentana in seguito a una sua espressione durante il telegiornale serale di La7. Il noto giornalista è finito al centro delle polemiche dopo aver descritto lo spostamento di civili palestinesi nella Striscia di Gaza come una “ transumanza ”. L’utilizzo del termine ha sollevato reazioni indignate da parte del pubblico e di numerosi volti noti del mondo dell’informazione e della cultura. Leggi anche: Enrico Mentana replica a Francesca Albanese: “Tv censurano Gaza? Una fesseria offensiva” L’espressione controversa durante il TgLa7. Nel corso dell’edizione serale di venerdì 10 ottobre, Mentana ha annunciato ai telespettatori che sarebbero state trasmesse “le immagini di una folla numerosissima”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

enrico mentana nella bufera per una frase sui palestinesi una transumanza verso gaza

© Thesocialpost.it - Enrico Mentana nella bufera per una frase sui palestinesi: “Una transumanza verso Gaza”

In questa notizia si parla di: enrico - mentana

Calabria, Enrico Mentana stronca la sinistra: "Chi è il leader? Chi comanda?"

Pippo Baudo, l’omaggio di Maria De Filippi sui social con le parole di Enrico Mentana

Enrico Mentana omaggia Emilio Fede: “Anchorman 20 prima di Berlusconi, non fu mai sleale”

Enrico Mentana nella bufera per la frase sulla "transumanza" dei palestinesi, la replica di Rula Jebreal - Bufera contro Enrico Mentana dopo la frase sulla "transumanza" dei palestinesi verso Gaza City, Rula Jebreal furiosa sui social ... Da virgilio.it

enrico mentana bufera fraseMentana sotto attacco per la frase nel Tg, bordata a Flotilla: "No lezioni dagli asini" - “Non prendo lezioni dagli asini”: Enrico Mentana al vetriolo chiude definitivamente la polemica con la Global Sumud Flotila. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Enrico Mentana Bufera Frase