Ennesimo incidente sulla Lungoirno l' ira di Avella | Incrocio pericolosissimo

Salernotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riflettori puntati sull'incrocio ponte Mattiucci-viale GramsciLungoirno. "E' da mettere subito in sicurezza - ha sottolineato il consigliere comunale Psi Rino Avella- Anche stamattina (ieri per chi legge ndr) si è sfiorato il morto. Uno degli incroci strategici per la mobilità urbana e per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

