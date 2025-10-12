Enel Sole illumina sei siti storici brindisini | si parte da Colonne e scalinata Virgilio

BRINDISI - Si partirà dalle Colonne Romane e dalla Scalinata Virgilio. Poi il tempio di San Giovanni al Seplocro, il Monumento al marinaio, la loggia Balsamo e la Casa del turista. La giunta di Brindisi ha dato il via libera al progetto esecutivo per l'”Illuminazione architetturale di sei siti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

