EMU Ymir v0.20 | L’emulatore Sega Saturn si evolve con l’emulazione low-level del CD Block

La nuova versione dello sviluppo di Ymir, la v0.2.0, è ora disponibile, portando con sé un miglioramento fondamentale per l’accuratezza dell’emulazione: l’ emulazione low-level (LLE) del CD Block. Questa versione introduce anche un semplice sistema di controllo automatico degli aggiornamenti, miglioramenti alla temporizzazione di SH-2, M68000 e SCU DMA, e le consuete correzioni di bug. Miglioramenti Architetturali e Sistema di Build Il sistema di build è stato aggiornato per supportare librerie più complesse come curl e OpenSSL. Queste librerie abilitano le richieste HTTP, permettendo a Ymir di controllare direttamente la disponibilità di nuovi aggiornamenti dalle release di GitHub. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net