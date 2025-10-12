Emidio Silenzi argento mondiale di Surfcasting

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emidio Silenzi, grottammarese di 19 anni, è vice campione del mondo di Surfcasting under 21 a squadre, titolo conquistato ai recenti campionati disputatesi a Peñíscola (Spagna). Venerdì il giovane è stato accolto in municipio dal sindaco Alessandro Rocchi e dal consigliere delegato allo Sport, Nicolino Giannetti, che si sono congratulati con lui a nome della città. Ad accompagnarlo il padre Gianluca, sportivo nella stessa disciplina e suo supporter più appassionato. Congratulazioni anche da parte dei compagni di squadra, dei tecnici federali e del Circolo Nautico Sanbenedettese, e dallo zio ’Fil’ Filippo Marcelli, che gli ha trasmesso conoscenze e passione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

emidio silenzi argento mondiale di surfcasting

© Ilrestodelcarlino.it - Emidio Silenzi argento mondiale di Surfcasting

In questa notizia si parla di: emidio - silenzi

emidio silenzi argento mondialeEmidio Silenzi argento mondiale di Surfcasting - Emidio Silenzi, grottammarese di 19 anni, è vice campione del mondo di Surfcasting under 21 a squadre, titolo conquistato ... Si legge su msn.com

Emidio Silenzi porta a San Benedetto l’argento mondiale nel Surfcasting Under 21 - Il giovane atleta del Circolo Nautico Sambenedettese ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali giovanili di Peñíscola, in Spagna ... Riporta lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Emidio Silenzi Argento Mondiale