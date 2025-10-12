Emidio Silenzi argento mondiale di Surfcasting
Emidio Silenzi, grottammarese di 19 anni, è vice campione del mondo di Surfcasting under 21 a squadre, titolo conquistato ai recenti campionati disputatesi a Peñíscola (Spagna). Venerdì il giovane è stato accolto in municipio dal sindaco Alessandro Rocchi e dal consigliere delegato allo Sport, Nicolino Giannetti, che si sono congratulati con lui a nome della città. Ad accompagnarlo il padre Gianluca, sportivo nella stessa disciplina e suo supporter più appassionato. Congratulazioni anche da parte dei compagni di squadra, dei tecnici federali e del Circolo Nautico Sanbenedettese, e dallo zio ’Fil’ Filippo Marcelli, che gli ha trasmesso conoscenze e passione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
