Emergenza alluvioni in Brianza | ora c' è un nuovo centro di addestramento IL VIDEO
Si tratta di una vera e propria rinascita per l’ex casa cantoniera di via Galilei a Peregallo di Lesmo. Qui, nella mattina di sabato 11 ottobre, è stata infatti inaugurato ufficialmente il primo Centro operativo e addestramento soccorso nautico acquatico alluvionale della protezione civile, uno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: emergenza - alluvioni
Terremoti e alluvioni, con i tubi Innocenti quattro neo designer rivoluzionano il post emergenza
Più di 300 richieste per i fondi 'Emergenza alluvioni' e 140mila euro di contributi concessi
Più di 300 richieste per i fondi 'Emergenza alluvioni' e 140mila euro di contributi concessi
Siccità e alluvioni: la crisi climatica ci costa miliardi di euro. Dieci proposte di Legambiente al Governo a tre mesi dall’adozione della Strategia Europea per la resilienza idrica. Dal 2017 a oggi 142 gli eventi con danni da siccità e 179 gli stati di emergenza lega Vai su Facebook
Alluvioni: a Lesmo nasce il centro addestramento che prepara la Brianza alla prossima emergenza - L'ex stabile lungo la Sp135, riqualificato da Monza Soccorso, ospiterà motoscafo e hovercraft per l'addestramento e aprirà le porte alle scolaresche per la formazione sulla gestione delle emergenze id ... Secondo mbnews.it