Emergenza alluvioni in Brianza | ora c' è un nuovo centro di addestramento IL VIDEO

Emergenza alluvioni in Brianza | ora c' è un nuovo centro di addestramento

12 ott 2025

Si tratta di una vera e propria rinascita per l’ex casa cantoniera di via Galilei a Peregallo di Lesmo. Qui, nella mattina di sabato 11 ottobre, è stata infatti inaugurato ufficialmente il primo Centro operativo e addestramento soccorso nautico acquatico alluvionale della protezione civile, uno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Alluvioni: a Lesmo nasce il centro addestramento che prepara la Brianza alla prossima emergenza - L'ex stabile lungo la Sp135, riqualificato da Monza Soccorso, ospiterà motoscafo e hovercraft per l'addestramento e aprirà le porte alle scolaresche per la formazione sulla gestione delle emergenze

