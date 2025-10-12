Elogio dei complimenti | fa bene riceverli ma anche farli Specialmente con garbo
"Ti ho trovato un'idea per rivoluzionare la confessione e renderla più attrattiva. Se mi dai retta vedrai che aumenti i clienti in chiesa. Finché voi preti rimanete bloccati nel vostro passato, una volta glorioso e ora ammuffito, non avete possibilità di destare interesse». Mi ha interpellato in questo modo un amico che si occupa di marketing, bussando alla porta del mio confessionale una domenica, prima della Messa. «Per farmi questa proposta però sei entrato in chiesa e questo già mi rende felice. Vuol dire che almeno non ti sei dimenticato la strada! Non ti vedo mai!», gli ho risposto io. «Vedi, vedi, è proprio questo il problema: il tuo imprinting clericale lamentoso e giudicante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: elogio - complimenti
“Complimenti a De Laurentiis”: elogio super in DIRETTA | Impossibile non essere d’accordo
Sassari. I complimenti azzurri per il Trofeo Shardana di boxe 2025 primo Memorial Antonio Demontis. La tre giorni di boxe ospitata a Sassari è stata un successo, accompagnnato dalle parole di elogio Giovanni De Carolis, direttore tecnico Nazionali italiane Èl Vai su Facebook
Ricevo molto spesso elogi o complimenti ma accetto ben volentieri anche le critiche perchè sono costruttive e alimentano il dibattito. Vorrei premettere che questo post non è una critica o un attacco all'utente che mi segue ma cerco solo di riportare i fatti come - X Vai su X
Elogio dei complimenti: fa bene riceverli ma anche farli. Specialmente con garbo - Il sentirsi continuamente ritenuti sbagliati e mancanti, il percepire più abbondanti le parole di giudizio o di correzione, il dare più attenzione al brutto rispetto che al bello, fa scattare quella p ... Come scrive ilgiornale.it