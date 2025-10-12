Elisa Longo Borghini vince il Trofeo Tessile & Moda splendido attacco a Oropa Zigart sul podio
Elisa Longo Borghini ha vinto il Trofeo Tessile & Moda, l’evento che ha raccolto il titolo del mitico Trofeo Baracchi e che ha proposto la prima edizione della gara femminile. La portacolori dell’UAE Team ADQ, reduce dal successo alla Tre Valli Varesine dopo le prove poco brillanti offerte tra Mondiali ed Europei, ha attaccato quando mancavano tre chilometri al traguardo di Oropa, lungo un tratto esigente della salita di 6,7 km all’8% di pendenza media. La 33enne ha staccato la svizzera Marlen Reusser e si è imposta con 37 secondi di vantaggio nei confronti dell’alfiera della Movistar, mentre la slovena Urska Zigart (AG Insurance-Soudal Team, nota al grande pubblico anche per essere la fidanzata del fenomeno Tadej Pogacar ) si è meritata il terzo gradino del podio con un ritardo di 55 secondi dalla piemontese. 🔗 Leggi su Oasport.it
