Elisa Amoruso | Ho girato Amata per far sentire meno sole le donne che subiscono un aborto Quando è successo a me mi sono sentita terribilmente sola | se avessi potuto parlarne con altre donne mi sarei sentita più leggera

Vanityfair.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva il 16 ottobre al cinema il nuovo film di Elisa Amoruso in cui su due donne, una che non vuole diventare madre e l'altra che desidera da tutta la vita di esserlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

elisa amoruso ho girato amata per far sentire meno sole le donne che subiscono un aborto quando 232 successo a me mi sono sentita terribilmente sola se avessi potuto parlarne con altre donne mi sarei sentita pi249 leggera

© Vanityfair.it - Elisa Amoruso: «Ho girato Amata per far sentire meno sole le donne che subiscono un aborto. Quando è successo a me mi sono sentita terribilmente sola: se avessi potuto parlarne con altre donne mi sarei sentita più leggera»

In questa notizia si parla di: elisa - amoruso

Miriam Leone e Stefano Accorsi rispondono alle nostre 5 domande veneziane in occasione della presentazione del film "Amata" di Elisa Amoruso, alle Giornate degli Autori

Dal 16 ottobre sarà possibile vedere al cinema "Amata", un film drammatico, diretto da Elisa Amoruso, che tratta argomenti profondi e complessi quali la coscienza di sé, del proprio corpo e della capacità di quest'ultimo di procreare

Amoruso, racconto al Lido i tabù della maternità - Due donne destinate ad essere legate per sempre senza mai incontrarsi, queste le protagoniste di 'Amata' di Elisa Amoruso, film legato alla maternità e ai suoi tabù come alla cronaca, che passerà alle ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Elisa Amoruso Ho Girato