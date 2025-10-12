Elicottero si schianta a Huntington Beach in California | cinque feriti
Incidente aereo a Huntington Beach dove un elicottero è precipitato finendo su una fila di palme e poi rimanendo in bilico su un edificio della celebre spiaggia della California. Nell’incidente sono rimaste ferite cinque persone che sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
California, elicottero fuori controllo: volteggia e si schianta vicino alla spiaggia - X Vai su X
Buonasera24. Sangho Lee · News Bulletin. California, elicottero precipita sull’autostrada 50 Un elicottero sanitario si è schiantato sull’Highway 50, vicino a Stockton Blvd, intorno alle 19:15. A bordo c’erano tre persone, tutte in condizioni critiche: un pilot - facebook.com Vai su Facebook
Perde il controllo dell'elicottero e si schianta - avvenuto ieri ad Huntington Beach, in California - tio.ch scrive
Elicottero si schianta vicino a una spiaggia in California, cinque feriti - Il video mostra i rottami del velivolo adagiati su un edificio dietro una fila di palme vicino all'Hyatt Hotel. Secondo msn.com