Elicottero si schianta a Huntington Beach in California | cinque feriti

Incidente aereo a Huntington Beach dove un elicottero è precipitato finendo su una fila di palme e poi rimanendo in bilico su un edificio della celebre spiaggia della California. Nell'incidente sono rimaste ferite cinque persone che sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

