Elicottero si schianta a Huntington Beach in California | cinque feriti

Incidente aereo a Huntington Beach dove un elicottero è precipitato finendo su una fila di palme e poi rimanendo in bilico su un edificio della celebre spiaggia della California. Nell’incidente sono rimaste ferite cinque persone che sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il video mostra i rottami del velivolo adagiati su un edificio dietro una fila di palme vicino all'Hyatt Hotel.

