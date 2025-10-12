Elezioni Toscana il dato dell’affluenza appena arrivato | catastrofico

Sono  3.007.106 i cittadini toscani  chiamati alle urne per scegliere il nuovo presidente della Regione e i 40 componenti del Consiglio regionale. Si vota  domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23  e  lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Rispetto al 2020, gli aventi diritto al voto sono circa  22 mila in più, ma la partecipazione alle urne risulta in calo. Affluenza alle ore 12: 9,75% su 3.241 sezioni. Secondo i dati ufficiali diffusi dal Ministero dell’Interno e aggiornati alle  ore 12, rilevati su  3.241 sezioni su 3.922, l’affluenza si attesta al  9,75%, contro il  14,71% registrato alla stessa ora nelle elezioni regionali del 2020. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

