Sono 3.007.106 i cittadini toscani chiamati alle urne per scegliere il nuovo presidente della Regione e i 40 componenti del Consiglio regionale. Si vota domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Rispetto al 2020, gli aventi diritto al voto sono circa 22 mila in più, ma la partecipazione alle urne risulta in calo. Affluenza alle ore 12: 9,75% su 3.241 sezioni. Secondo i dati ufficiali diffusi dal Ministero dell’Interno e aggiornati alle ore 12, rilevati su 3.241 sezioni su 3.922, l’affluenza si attesta al 9,75%, contro il 14,71% registrato alla stessa ora nelle elezioni regionali del 2020. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elezioni Toscana, il dato dell’affluenza appena arrivato: catastrofico

