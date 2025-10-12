Elezioni Toscana affluenza in netto calo | alle 12 hanno votato meno del 10% degli aventi diritto
Si attesta al 9,95% l’affluenza definitiva al voto alle ore 12 per le elezioni regionali in Toscana, dopo che sono state scrutinate tutte le 3.922 sezioni. Significa che sono andati alle urne meno di un decimo degli aventi diritto. Il dato è in netto calo rispetto alle precedenti elezioni regionali del 2020, quando a mezzogiorno si era registrata una partecipazione del 14,66%. L’affluenza più elevata si registra nella provincia di Firenze (11,47%, ma nel 2020 era il 16,6%), la più bassa a Massa Carrara (7,89%). Il secondo dato più alto si registra a Pistoia (10,74%), la città di Alessandro Tomasi, il candidato di centrodestra che sfida il governatore uscente Eugenio Giani (centrosinistra). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
