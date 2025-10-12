Elezioni Toscana affluenza alle 23 crolla al 35,88% | otto punti in meno rispetto al 2020

Sono arrivati i dati ufficiali sull’ affluenza alle urne in Toscana: alle 23 ha votato solo il 35,55 % degli aventi diritto, contro il 36,28% registrato alla stessa ora nelle regionali del 2020. Un calo di oltre otto punti percentuali, che conferma un trend di disaffezione politica e mette in discussione anche la vittoria, finora data per scontata, di Eugenio Giani. Un dato così basso fotografa una apatia elettorale ormai radicata, che attraversa non solo la Toscana ma l’intero Paese. L’astensionismo, cresciuto nonostante il lieve aumento degli aventi diritto (3.007.106, circa 22 mila in più rispetto a cinque anni fa), diventa il vero protagonista di questa tornata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elezioni Toscana, affluenza alle 23 crolla al 35,88%: otto punti in meno rispetto al 2020

