Elezioni regionali Toscana oggi e domani Al voto in 3 milioni per eleggere il nuovo Governatore La diretta

Firenze, 12 ottobre 2025 – Finalmente si vota. Tre milioni di cittadini toscani andranno alle urne nelle giornate di oggi e domani, domenica 12 e lunedì 13 ottobre, per eleggere il nuovo presidente della Toscana e stabilire la composizione del nuovo consiglio regionale. A contendersi la poltrona più alta ci sono il governatore uscente, Eugenio Giani (sostenuto dal campo largo di centrosinistra), Alessandro Tomasi (sostenuto dal centrodestra) e l’esponente della sinistra radicale Antonella Bundu. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 12 ottobre, e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 13 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni regionali Toscana oggi e domani. Al voto in 3 milioni per eleggere il nuovo Governatore. La diretta

