Elezioni regionali Toscana | affluenza come è andata fin qui nelle grandi città? Forte calo

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 12 ottobre 2025 – Un calo forte, che si attesta intorno ai 4-5 punti percentuali: questo dicono le rilevazioni dell’affluenza alle regionali in Toscana 2025. Al termine delle consultazioni, i risultati portreranno all’elezione del presidente della Regione e dei consiglieri che comporranno l’assemblea. Ma nelle prime ore di domenica al momento l’affluenza è particolarmente bassa. Lo si rileva nei centri piccoli e in molte grandi città. A parte Pistoia, dove il calo è poco sensibile e si attesta su circa un punto percentuale.  Ecco i dati delle grandi città toscane nella rilevazione dell’affluenza delle 12 FIRENZE 12,84 Prec. 🔗 Leggi su Lanazione.it

