Elezioni regionali Toscana 2025 urne aperte oggi e domani sfida tra governatore uscente Giani csx e Tomasi cdx

Dopo Marche e Calabria è la volta della Toscana. Urne aperte da stamattina alle 7 fino a stasera alle 23 per le elezioni regionali. Saranno aperte anche domani dalle 7 alle 15. Il cosiddetto "campo largo" cerca la rimonta sul centrodestra È il turno delle elezioni regionali in Toscana.

Cosa guardare per capire come vanno le elezioni in Toscana - Si vota oggi e domani e il vincitore è dato quasi per scontato, ma non è l'unica grossa questione politica in ballo

Elezioni regionali in Toscana, si vota oggi e domani. Istruzioni per gli elettori su regole e preferenze - Eletto presidente chi raggiunge almeno il 40%, altrimenti sarà ballottaggio