Elezioni Regionali Toscana 2025 urne aperte oggi e domani | orari candidati e come si vota La regola sul ballottaggio diversa dalle altre regioni

Urne aperte dalle 7 in Toscana per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati: Antonella Bundu per Toscana rossa, Eugenio Giani per il centrosinistra e Alessandro Tomasi per il centrodestra, oltre ai 40 consiglieri regionali. Oggi si vota dalle 7 fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono circa tre milioni gli aventi diritto al voto. Lo scrutinio si svolgerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi domani. Se nessuno dei tre candidati raggiungerà almeno il 40 per cento dei voti si andrà tra due settimane al ballottaggio: un’eventualità che nessuna delle leggi elettorali delle altre Regioni contempla. 🔗 Leggi su Open.online

