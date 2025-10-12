Elezioni Regionali Toscana 2025 si conferma il calo dell’affluenza | 27,7% alle ore 19 Urne aperte anche domani | orari candidati e come si vota

Open.online | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segna un crollo dellaffluenza anche il secondo dato relativo ai votanti per le elezioni Regionali in Toscana. Alle 19 di domenica 12 ottobre, secondo il Viminale ha votato il 27,7%, in calo di circa 9 punti rispetto alla stessa rilevazione delle precedenti elezioni regionali del 2020. Cinque anni fa alla stessa ora aveva votato il 36,41%. Da questa mattina alle 7 le urne sono aperte in Toscana per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati: Antonella Bundu per Toscana rossa, Eugenio Giani per il centrosinistra e Alessandro Tomasi per il centrodestra, oltre ai 40 consiglieri regionali. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

elezioni regionali toscana 2025Exit poll delle elezioni regionali in Toscana, quando arrivano - Si vota per il nuovo presidente ma anche per il rinnovo del consiglio regionale (Giuseppe Cabras/New Press Photo) ... Segnala lanazione.it

elezioni regionali toscana 2025L'orario delle prime proiezioni sulle elezioni regionali in Toscana - Dopo circa un'ora dalla chiusura dei seggi, se le operazioni di spoglio dei voti sono sostanzialmente veloci e regolari, ci saranno le prime proiezioni sul voto in Toscana. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Toscana 2025