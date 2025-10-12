Elezioni Regionali Toscana 2025 si conferma il calo dell’affluenza | 27,7% alle ore 19 Urne aperte anche domani | orari candidati e come si vota

Segna un crollo dell’affluenza anche il secondo dato relativo ai votanti per le elezioni Regionali in Toscana. Alle 19 di domenica 12 ottobre, secondo il Viminale ha votato il 27,7%, in calo di circa 9 punti rispetto alla stessa rilevazione delle precedenti elezioni regionali del 2020. Cinque anni fa alla stessa ora aveva votato il 36,41%. Da questa mattina alle 7 le urne sono aperte in Toscana per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati: Antonella Bundu per Toscana rossa, Eugenio Giani per il centrosinistra e Alessandro Tomasi per il centrodestra, oltre ai 40 consiglieri regionali. 🔗 Leggi su Open.online

