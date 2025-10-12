Elezioni Regionali Toscana 2025 affluenza sotto al 10% alle 12 di domenica Urne aperte oggi e domani | orari candidati e come si vota

Segna un crollo dell’affluenza il primo dato relativo ai votanti per le elezioni Regionali in Toscana. Alle 12 di domenica 12 ottobre, secondo il Viminale ha votato appena il 9,7%. Nelle precedenti elezioni il dato era stato del 14,7%. Da questa mattina alle 7 le urne sono aperte in Toscana per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati: Antonella Bundu per Toscana rossa, Eugenio Giani per il centrosinistra e Alessandro Tomasi per il centrodestra, oltre ai 40 consiglieri regionali. Oggi si vota dalle 7 fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono circa tre milioni gli aventi diritto al voto. 🔗 Leggi su Open.online

