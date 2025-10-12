Elezioni regionali Toscana 2025 affluenza alle 23 al 35% in calo di oltre 10 punti rispetto al dato del 2020 allo stesso orario 45,81%

In Toscana, il centrosinistra ha deciso di ricandidare nuovamente il governatore uscente Eugenio Giani, che se la vedrà con il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi Alle 23 l'affluenza per le elezioni regionali in Toscana è del 35%, un calo netto rispetto al 2020, quando allo stesso orario

Exit poll delle elezioni regionali in Toscana, quando arrivano - Si vota per il nuovo presidente ma anche per il rinnovo del consiglio regionale

Alle 19 l'affluenza alle elezioni regionali in Toscana è stata del 28 per cento - Alle 19 l'affluenza alle elezioni regionali in Toscana è stata poco superiore al 28 per cento (alle 12 era di quasi il 10 per cento).