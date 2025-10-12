Elezioni regionali Toscana 2025 affluenza alle 19 al 28% in calo rispetto al dato del 2020 allo stesso orario 36%

In Toscana, il centrosinistra ha deciso di ricandidare nuovamente il governatore uscente Eugenio Giani, che se la vedrà con il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi Alle 19 l'affluenza per le elezioni regionali in Toscana è del 28%, in calo, anche abbastanza evidente rispetto al 2020, quando a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Toscana 2025, affluenza alle 19 al 28%, in calo rispetto al dato del 2020 allo stesso orario (36%)

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

ELEZIONI REGIONALI Le votazioni si svolgeranno domenica 12 ottobre dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì 13 ottobre dalle 07:00 alle 15:00. Per votare, sarà necessario munirsi di tessera elettorale e di un documento di identità in corso di validità. Come sempre, c - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali in Calabria: i risultati della sfida. Exit poll: Occhiuto nettamente avanti. La prima rilevazione di Opino per la Rai dà il governatore uscente in una forbice tra il 63 e il 59%. Tridico tra il 35,5 e il 39,5%. - X Vai su X

Affluenza alle elezioni regionali della Toscana 2025, il primo dato e il confronto con il 2020 - Siamo sotto la soglia del 10%, circa 4 punti in meno rispetto all’ultima tornata quando alla stessa ora, cioè alle 12 della domenica, aveva votato il 14% degli aventi diritto ... Scrive lanazione.it

Elezioni Regionali in Toscana: seggi aperti oggi e domani. Affluenza in calo alle 12: 9,7% - Circa tre milioni chiamati al voto per eleggere il presidente e i 40 consiglieri della Regione. Segnala tg.la7.it