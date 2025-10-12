Elezioni regionali Toscana 2025 affluenza alle 12 al 9,72% in calo rispetto al dato del 2020 allo stesso orario 14,73%

In Toscana, il centrosinistra ha deciso di ricandidare nuovamente il governatore uscente Eugenio Giani, che se la vedrà con il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi Alle 12 l'affluenza per le elezioni regionali in Toscana è del 9,72%, in calo, anche abbastanza evidente rispetto al 2020, quando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Toscana 2025, affluenza alle 12 al 9,72%, in calo rispetto al dato del 2020 allo stesso orario (14,73%)

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 OTTOBRE 2025 Si informano gli elettori del Comune di San Giuliano Terme che, in concomitanza delle elezioni regionali della Toscana, l'ufficio elettorale effettuerà i seguenti orari straordinari per il rilascio delle tessere elettoral - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali #Marche, Vittorio #Sgarbi al seggio per votare - X Vai su X

Elezioni Regionali in Toscana: seggi aperti oggi e domani. Affluenza in calo alle 12: 9,7% - Circa tre milioni chiamati al voto per eleggere il presidente e i 40 consiglieri della Regione. tg.la7.it scrive

Elezioni regionali Toscana, si vota oggi e domani: 3 milioni chiamati al voto. Sfida tra Eugenio Giani e Alessandro Tomasi - La Toscana torna al voto fino a lunedì e, insieme al ballottaggio in Valle d'Aosta, chiude la tranche di regioni alle urne prima dell'election day di novembre. Secondo leggo.it