Elezioni regionali scarsa affluenza alle 12 | ha votato il 9,95 per cento degli aventi diritto

FIRENZE – Dati in netto calo in Toscana per le elezioni regionali. Le urne si sono aperte oggi (12 ottobre) alle 7 del mattino e la prima rilevazione è stata effettuata alle 12. Hanno votato in Toscana il 9,95 per cento degli aventi diritto, a fronte del 14.66 per cento di cinque anni fa. Calo in tutte le province con Lucca, Massa Carrara e Arezzo quelle con minore partecipazione e Firenze, Prato e Pistoia quelle con dati di partecipazione più elevati. L’affluenza in Toscana. Si vota oggi fino alle 23 e domani (13 ottobre) dalle 7 alle 15. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

