Elezioni regionali in Toscana si vota oggi e domani Istruzioni per gli elettori su regole e preferenze

Firenze, 12 ottobre 2025 – Oggi (dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15) gli elettori toscani andranno alle urne per il rinnovo della giunta regionale toscana. A contendersi il ruolo di presidente ci sono il governatore uscente, Eugenio Giani (sostenuto dal campo largo di centrosinistra), Alessandro Tomasi (sostenuto dal centrodestra) e l’esponente della sinistra radicale Antonella Bundu. Viene eletto presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia raggiunto almeno il 40% dei voti; se nessuno dei candidati presidenti ha raggiunto il 40% si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati più votati (eventuale ballottaggio il 26 e 27 ottobre). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni regionali in Toscana, si vota oggi e domani. Istruzioni per gli elettori su regole e preferenze

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

? 12 e 13 ottobre: si vota in Toscana! Le elezioni regionali sono l’occasione per scegliere chi guiderà la nostra regione nei prossimi anni. Partecipare è un diritto e un dovere civico. --------- Crediti: Mimmo Pintacuda, Un bambino aspetta la madre mentre vo - facebook.com Vai su Facebook

Proiezioni 4 – Liste – Elezioni Regionali Marche 2025 Continuate a seguirci per i prossimi risultati sul nostro canale X e in diretta su @TgLa7 #maratonamentana - X Vai su X

Elezioni regionali in Toscana, si vota oggi e domani. Istruzioni per gli elettori su regole e preferenze - Eletto presidente chi raggiunge almeno il 40%, altrimenti sarà ballottaggio ... Da lanazione.it

Elezioni Regionali Toscana 2025/ Diretta risultati voto, come si vota e quando, chi sono i tre candidati - Diretta Elezioni Regionali Toscana 2025, verso risultati: come si vota e quando, sfida tra Giani, Tomasi e Bundu per fare il Presidente e sondaggi ... Secondo ilsussidiario.net