Elezioni regionali in Toscana seggi aperti fino alle 23
Urne aperte dalle 7 di questa mattina, domenica 12 ottobre, per il primo turno delle elezioni regionali in Toscana. I cittadini votano per la scelta del presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale. Sarà possibile recarsi ai seggi oggi dalle ore 7 alle ore 23, mentre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
ELEZIONI REGIONALI Le votazioni si svolgeranno domenica 12 ottobre dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì 13 ottobre dalle 07:00 alle 15:00. Per votare, sarà necessario munirsi di tessera elettorale e di un documento di identità in corso di validità. Come sempre, c - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali in Calabria: Occhiuto verso una vittoria netta. La seconda rilevazione di Opinio per la Rai, con una copertura del 98%, dà il governatore uscente in una forbice tra il 62,5 e il 58,5% - X Vai su X
Elezioni in Toscana in diretta: seggi aperti, primo dato affluenza atteso alle 12. News sui risultati del voto alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana in diretta: al voto chiamati 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio ... Secondo fanpage.it
Toscana, urne aperte per le elezioni regionali - Urne aperte dalle 7 in Toscana per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati, Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra), e i 40 ... Scrive ansa.it