Elezioni regionali in Toscana seggi aperti fino alle 23

Urne aperte dalle 7 di questa mattina, domenica 12 ottobre, per il primo turno delle elezioni regionali in Toscana. I cittadini votano per la scelta del presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale. Sarà possibile recarsi ai seggi oggi dalle ore 7 alle ore 23, mentre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

