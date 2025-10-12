Elezioni regionali in Toscana | i dati sull' affluenza alle ore 23

Alle ore 23 di domenica 12 ottobre 2025 alle elezioni regionali della Toscana ha votato complessivamente il 35,71% (3915 sezioni su 3922) degli aventi diritto. In provincia di Pisa l'affluenza è pari al 37,42%. Nel Comune di Pisa affluenza al 38,47 %. Elezioni regionali in Toscana: affluenza ore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

