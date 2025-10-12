Elezioni regionali in Toscana | Firenze la sfida decisiva per la vittoria Ecco perché

Firenze, 12 ottobre 2025 – E venne il giorno delle elezioni regionali. Tre milioni di toscani chiamati a scegliere tra oggi e domani il candidato governatore o la candidata governatrice. La Toscana arriva al voto con la seguente mappa politica: sette capoluoghi di provincia in mano al centrodestra (Lucca, Pistoia, Siena, Grosseto, Arezzo, Pisa e Massa), tre al centrosinistra: Livorno, Prato e poi lei, Firenze, l’asso pigliatutto. «E’ proprio così – conferma Antonio Floridia, ex dirigente della Regione Toscana, responsabile dei settori ‘Osservatorio elettorale’ e politiche per la partecipazione’ –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

