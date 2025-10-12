Elezioni regionali Due quote rosa per i Socialisti

Olga Diana e Lucrezia Cicia saranno candidate alle prossime elezioni regionali. Entrambe dovrebbero far parte della lista “Avanti Campania” di ispirazione Psi. Manca solo l'annuncio ufficiale: quello di Olga Diana dovrebbe arrivare domani (13 ottobre) al Panart di Carinaro, dove l'assessore del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

