Elezioni regionali alle 19 l’affluenza è al 28,17%

Al via il primo giorno di voto per l’elezione del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio regionale. In Toscana si vota fino alle 23 di oggi, domenica 12 ottobre, e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 13 ottobre. Tre i candidati: Eugenio Giani per il centrosinistra, Alessandro Tomasi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

ELEZIONI REGIONALI Le votazioni si svolgeranno domenica 12 ottobre dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì 13 ottobre dalle 07:00 alle 15:00. Per votare, sarà necessario munirsi di tessera elettorale e di un documento di identità in corso di validità. Come sempre, c - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali in Calabria: i risultati della sfida. Exit poll: Occhiuto nettamente avanti. La prima rilevazione di Opino per la Rai dà il governatore uscente in una forbice tra il 63 e il 59%. Tridico tra il 35,5 e il 39,5%. - X Vai su X

Affluenza elezioni regionali Toscana, il dato alle ore 19 di domenica: forte calo rispetto a 5 anni fa - Voto delle elezioni regionali in Toscana: il dato dell'affluenza alle ore 19, forte calo rispetto a cinque anni fa ... Segnala virgilio.it

Alle 19 l’affluenza alle elezioni regionali in Toscana è stata del 28 per cento - Alle 19 l’affluenza alle elezioni regionali in Toscana è stata poco superiore al 28 percento (alle 12 era di quasi il 10 per cento). Si legge su ilpost.it