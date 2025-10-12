Elezioni regionali alle 19 l’affluenza è al 28,17%

Al via il primo giorno di voto per l'elezione del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio regionale. In Toscana si vota fino alle 23 di oggi, domenica 12 ottobre, e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 13 ottobre. Tre i candidati: Eugenio Giani per il centrosinistra, Alessandro Tomasi.

Affluenza elezioni regionali Toscana, il dato alle ore 19 di domenica: forte calo rispetto a 5 anni fa - Voto delle elezioni regionali in Toscana: il dato dell'affluenza alle ore 19, forte calo rispetto a cinque anni fa

Alle 19 l'affluenza alle elezioni regionali in Toscana è stata del 28 per cento - Alle 19 l'affluenza alle elezioni regionali in Toscana è stata poco superiore al 28 percento (alle 12 era di quasi il 10 per cento).

