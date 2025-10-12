Elezioni regionali 2025 Toscana al voto | Affluenza a Livorno | alle 23 ha votato il 31,80%

+++TOSCANA AL VOTO, LA DIRETTA FINO AI RISULTATI DEFINITIVI+++Si è chiusa alle 23 di domenica 12 ottobre la prima giornata di voto (lunedì 13 ottobre urne aperte dalle 7 alle 15) per eleggere il nuovo presidente della Regione Toscana e i 40 membri del Consiglio. Per quanto riguarda le elezioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

ELEZIONI REGIONALI Le votazioni si svolgeranno domenica 12 ottobre dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì 13 ottobre dalle 07:00 alle 15:00. Per votare, sarà necessario munirsi di tessera elettorale e di un documento di identità in corso di validità.

Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la

Affluenza alle elezioni regionali della Toscana 2025, il primo dato e il confronto con il 2020 - Siamo sotto la soglia del 10%, circa 4 punti in meno rispetto all’ultima tornata quando alla stessa ora, cioè alle 12 della domenica, aveva votato il 14% degli aventi diritto ... Si legge su lanazione.it

Elezioni in Toscana in diretta, affluenza al 9,9% alle 12: news sui risultati del voto alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana in diretta: al voto chiamati 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio ... Lo riporta fanpage.it