Elezioni regionali 2025 Toscana al voto | Affluenza a Livorno | alle 23 ha votato il 31,80%

Livornotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

+++TOSCANA AL VOTO, LA DIRETTA FINO AI RISULTATI DEFINITIVI+++Si è chiusa alle 23 di domenica 12 ottobre la prima giornata di voto (lunedì 13 ottobre urne aperte dalle 7 alle 15) per eleggere il nuovo presidente della Regione Toscana e i 40 membri del Consiglio. Per quanto riguarda le elezioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

elezioni regionali 2025 toscanaAffluenza alle elezioni regionali della Toscana 2025, il primo dato e il confronto con il 2020 - Siamo sotto la soglia del 10%, circa 4 punti in meno rispetto all’ultima tornata quando alla stessa ora, cioè alle 12 della domenica, aveva votato il 14% degli aventi diritto ... Si legge su lanazione.it

elezioni regionali 2025 toscanaElezioni in Toscana in diretta, affluenza al 9,9% alle 12: news sui risultati del voto alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana in diretta: al voto chiamati 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Toscana