Elezioni regionali 2025 in Toscana | i dati sull' affluenza alle ore 19

Alle ore 19 di domenica 12 ottobre 2025 alle elezioni regionali della Toscana ha votato complessivamente il 28,17% degli aventi diritto. In provincia di Pisa l'affluenza è pari al 28,76%. Nel Comune di Pisa affluenza al 30,17%. Elezioni regionali in Toscana: affluenza ore 12 Elezioni regionali in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

ELEZIONI REGIONALI Le votazioni si svolgeranno domenica 12 ottobre dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì 13 ottobre dalle 07:00 alle 15:00. Per votare, sarà necessario munirsi di tessera elettorale e di un documento di identità in corso di validità.

Elezioni regionali in Calabria: i risultati della sfida. Exit poll: Occhiuto nettamente avanti. La prima rilevazione di Opino per la Rai dà il governatore uscente in una forbice tra il 63 e il 59%. Tridico tra il 35,5 e il 39,5%.

Affluenza alle elezioni regionali della Toscana 2025, il primo dato e il confronto con il 2020 - Siamo sotto la soglia del 10%, circa 4 punti in meno rispetto all'ultima tornata quando alla stessa ora, cioè alle 12 della domenica, aveva votato il 14% degli aventi diritto

Elezioni in Toscana in diretta, affluenza al 9,9% alle 12: news sui risultati del voto alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana in diretta: al voto chiamati 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio