Elezioni regionali 2025 in Toscana | i dati sull' affluenza alle ore 12

Alle ore 12 di domenica 12 ottobre 2025 alle elezioni regionali della Toscana ha votato complessivamente il 9.95% degli aventi diritto. In provincia di Pisa l'affluenza è pari al 10.07%. Nel Comune di Pisa affluenza all'11.30%. Elezioni regionali in Toscana: la giornata elettorale e le info. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana: tre milioni al voto, oggi urne aperte fino alle 23 | Cosa c'è in gioco: la guida - X Vai su X

ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 OTTOBRE 2025 Si informano gli elettori del Comune di San Giuliano Terme che, in concomitanza delle elezioni regionali della Toscana, l'ufficio elettorale effettuerà i seguenti orari straordinari per il rilascio delle tessere elettoral - facebook.com Vai su Facebook

Affluenza alle elezioni regionali della Toscana 2025, il primo dato e il confronto con il 2020 - Siamo sotto la soglia del 10%, circa 4 punti in meno rispetto all’ultima tornata quando alla stessa ora, cioè alle 12 della domenica, aveva votato il 14% degli aventi diritto ... Scrive lanazione.it

Elezioni in Toscana in diretta, affluenza al 9,9% alle 12: news sui risultati del voto alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana in diretta: al voto chiamati 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio ... Lo riporta fanpage.it