Elezioni in Toscana in diretta | seggi aperti primo dato affluenza atteso alle 12 News sui risultati del voto alle regionali

Le elezioni regionali in Toscana in diretta: al voto chiamati 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale. Seggi aperti oggi domenica 12 ottobre dalle 7:00 alle 23:00: tutti gli aggiornamenti su affluenza e risultati del voto alle regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Elezioni Regionali Toscana 2025/ Diretta risultati voto, come si vota e quando, chi sono i tre candidati - Diretta Elezioni Regionali Toscana 2025, verso risultati: come si vota e quando, sfida tra Giani, Tomasi e Bundu per fare il Presidente e sondaggi