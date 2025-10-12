Elezioni in Toscana in diretta affluenza al 28,17% alle 19 | news sui risultati del voto alle regionali
Le elezioni regionali in Toscana in diretta: al voto 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale. Seggi aperti oggi domenica 12 ottobre dalle 7:00 alle 23:00: tutti gli aggiornamenti su affluenza e risultati del voto alle regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Elezioni in Toscana in diretta, affluenza al 9,9% alle 12: news sui risultati del voto alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana in diretta: al voto chiamati 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio ... Scrive fanpage.it
